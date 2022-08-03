Виктора Рогожина ищет в Псковской области его дочь

11:40, 03 августа 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратилась Екатерина, которая ищет своего 76-летнего отца Виктора Рогожина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры проекта «Жди меня».

Заявительница рассказала, что её отец родился 1 августа 1946 года в Ленинграде. До 1983 года проживал по адресу: улица Коломенская, 13 кв. 4.

«Примерно в 1975 году служил в звании капитана на погранзаставе Бернаты города Лиепая. От Ленинградского военного округа. Был выписан в места лишения свободы в Псковскую область, пос. Середка. По данным базы осужденных, он досрочно освободился в 1985 году и отбыл по месту жительства. Но по месту жительства он не вернулся», - отметила Екатерина.

В 1984 году Псковским областным судом был лишен родительских прав. В данное время местонахождение его неизвестно. В МВД данных на него также нет.