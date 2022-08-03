Ложные сообщения о минировании порядка 20 объектов в Пскове поступили с Украины

12:07, 03 августа 2022, ПАИ

Звонки о минировании порядка 20 объектов в Псковской области 3 августа поступили с территории Украины, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня в промежутке между девятью и десятью часами утра в ряд социально значимых объектов города (среди которых больницы, школы, административные здания и другие организации с массовым пребыванием людей) поступили сообщения о минировании.

По нашей информации, данные сообщения организовывает центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины. Это армейский отдел по психологическим атакам на противника. Их основной задачей является деморализация общества и солдат противника через интернет и другие каналы коммуникаций. Сотрудники данного подразделения занимаются телефонным терроризмом, мощенничеством с банковскими картами, информационными вбросами, массовые дублями комментариев под популярными постами в соцсетях и т.д.

Ранее о том, что звонки о минировании объектов в Псковской области поступали с территории Украины, сообщил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников. По данному факту были проведены проверки, по результатам которых возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это далеко не первые в этом году сообщения о минировании в Пскове. Например, подобная волна лжеминирований прошла в городе 18 июля, 25 марта. Тогда звонки о минировании объектов поступали с территории Украины.