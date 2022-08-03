Территорию школы в Невельском районе оградят забором

12:02, 03 августа 2022, ПАИ

Ограждение установят вокруг школы Новохованская СОШ - филиал МОУ «Усть-Долысская СОШ» Невельского района. На эти цели выделено более 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размешена на сайте госзакупок.

Согласно описанию объекта, подрядчику необходимо установить 100 столбов высотой до четырех метров с погружением в бетонное основание, а также стальные квадратные трубы размером 50 на 50 миллиметров. После необходимо установить заграждение из 10 готовых металлических решетчатых панелей высотой до двух метров.

Согласно предоставленной на сайте информации о сроках исполнения контракта, подрядчику необходимо закончить работы до 15 ноября 2022 года.