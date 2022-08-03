С 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать TOEFL удаленно

12:39, 03 августа 2022, ПАИ

С 4 августа у граждан России и Белоруссии появится возможность сдать некоторые варианты экзамена по английскому языку TOEFL удаленно, сообщает РБК со ссылкой на компанию Educational Testing Service.

Представитель компании уточнил, что из-за российской военной специальной операции на Украине сдать экзамен очно в центрах России и Белоруссии невозможно. Для тех, кто хочет протестировать свои знания очно, представитель предложил сдавать в других странах.

Как уточняет РБК, в марте организаторы экзамена объявили, что приостанавливают тестирование в России и Белоруссии в знак «солидарности с народом Украины», при этом у россиян и белорусов оставалась возможность сдать экзамен за рубежом. Накануне ETS запретила россиянам регистрироваться на экзамен.