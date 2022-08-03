С 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать TOEFL удаленно
С 4 августа у граждан России и Белоруссии появится возможность сдать некоторые варианты экзамена по английскому языку TOEFL удаленно, сообщает РБК со ссылкой на компанию Educational Testing Service.
Представитель компании уточнил, что из-за российской военной специальной операции на Украине сдать экзамен очно в центрах России и Белоруссии невозможно. Для тех, кто хочет протестировать свои знания очно, представитель предложил сдавать в других странах.
Как уточняет РБК, в марте организаторы экзамена объявили, что приостанавливают тестирование в России и Белоруссии в знак «солидарности с народом Украины», при этом у россиян и белорусов оставалась возможность сдать экзамен за рубежом. Накануне ETS запретила россиянам регистрироваться на экзамен.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Михаил Ведерников призвал отремонтировать дорогу к Владимирскому лагерю до наступления холодов
ФОТОФАКТ Огромную белую цаплю заметили псковичи в парке Строителей