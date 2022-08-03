В России стартовал приём заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

12:58, 03 августа 2022, ПАИ

Приём заявок на отсрочку для IT-специалистов от призыва на военную службу в рамках осеннего призыва начался на «Госуслугах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Так, IT-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом «Госуслуг» и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа.

Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты: российское гражданство, мужской пол, возраст – от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Заполняя форму, нужно указать следующие данные сотрудников: ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях, военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте.

Поданные заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия.

После того как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

При себе нужно будет иметь паспорт, документ воинского учёта, водительское удостоверение (при наличии), подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем, подлинники справок с мест работы в аккредитованных IT-организациях за период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

Отметим, что в рамках весеннего призыва IT-компании подали заявления в отношении 8,7 тысячи специалистов, но около одной тысячи из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тысячи человек. Большинство из них – молодые люди в возрасте 23-24 лет с рабочим стажем в один-два года.