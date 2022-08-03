Почти на 100 млрд рублей продали в России китайских автомобилей

13:44, 03 августа 2022, ПАИ

Автодилеры России за шесть месяцев этого года продали китайские автомобили на 95,5 млрд рублей, сообщает агентство «Автостат Инфо».

По итогам первого полугодия 2022 года наибольшую выручку среди китайских автомобилей в России показала модель Haval Jolion. Было продано 5 757 таких кроссоверов почти на 12 млрд рублей.

В топ-3 лидеров по доходности среди китайских марок вошли две модели марки Chery: это Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro, продажи которых за первые шесть месяцев этого года достигли отметки 5 216 и 3 131 единиц соответственно. Выручка от реализации Chery Tiggo 7 Pro составила 11,3 млрд рублей, Chery Tiggo 8 Pro – 9 млрд рублей.

Четвёртое место показал автомобиль Haval F7 – 7,1 млрд рублей, которые удалось выручить за 3 131 машину этой модели.

Замкнул топовую пятёрку Geely Tugella: 6,7 млрд рублей, которые выручили от продажи 2 049 таких автомобилей.