2038 человек госпитализировали с COVID-19 в России за сутки

14:15, 03 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 2 038 человек. Это на 3,9 % больше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 августа в стране выявлено 14 638 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 10 266 человек, умерли 43 пациента.

Всего по состоянию на 3 августа в России выявлен 18 636 741 случай заболевания коронавирусом, 18 000 314 человек выздоровело, 382 560 – умерло.