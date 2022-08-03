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Общество

Михаил Ведерников призвал отремонтировать дорогу к Владимирскому лагерю до наступления холодов

3 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым, в рамках которой были обсуждены вопросы функционирования дорожной и транспортной сфер региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свой доклад Станислав Стармолотов начал с состояния дорог на территории Владимирского лагеря — военного городка в Струго-Красненском районе. Псковавтодор завершает разработку документации для приёмки имущества от Минобороны в безвозмездное пользование. Это позволит представителям регионального предприятия осуществить ремонт дорожного покрытия. Когда документы будут готовы, специалисты смогут приступить к работам.

Михаил Ведерников заметил, что в рамках рабочего выезда в муниципалитет с этим вопросом к нему обращались жители Струго-Красненского района. Губернатор обозначил особую значимость вопроса: это не только безопасность дорожного движения, но и оперативная транспортировка пациентов, нуждающихся в эвакуации бортом санитарной авиации (в военном городке расположена оборудованная вертолётная площадка). «Работы необходимо провести до наступления неблагоприятной погоды», — сказал губернатор и отметил, что правительство области окажет необходимое содействие в этом вопросе.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников попросил доложить о выполнении поручений, которые были даны по итогам обращения граждан. Одно из них — обеспечение безопасности на пешеходном переходе в посёлке Дорожный Великолукского района. Станислав Стармолотов отметил, что в ближайшее время здесь будет установлен светофор. Для повышения безопасности участок дороги будет включён в перечень мест для размещения передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Доложил врио председателя комитета и о работе крупнейшего в регионе автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Он заметил, что там реализуется комплекс мер оптимизации производственных процессов. Например, введена методика оценки эффективности специалистов. Всё это привело к улучшению финансового состояния предприятия. «Псковпассажиравтотранс» в настоящее время полностью погасил задолженности перед поставщиками запасных частей.

Михаил Ведерников положительно оценил меры для улучшению финансового состояния крупнейшего автотранспортного предприятия региона, поручил продолжать работу в этом направлении, учитывая интересы сотрудников.

Также губернатор обсудил с врио председателя комитета и другие направления деятельности исполнительного органа. Михаил Ведерников дал ряд поручений о ремонте дорог на территории муниципалитетов региона, о реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в части контроля за качеством выполнения работ на объектах.

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