Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки

15:08, 03 августа 2022, ПАИ

За минувший день в Псковской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерли 1 883 человека, заразилось 112 097 человек, выздоровело 109 866 пациентов.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.