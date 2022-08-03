Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки
За минувший день в Псковской области не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерли 1 883 человека, заразилось 112 097 человек, выздоровело 109 866 пациентов.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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