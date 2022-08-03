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Общество

Психологи ПсковГУ рассказали, какой должна быть комната первоклассника

В ПсковГУ продолжает работу служба семейного консультирования «Содействие», созданная при вузе при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, на этот раз психологи проекта рассказали, какой должна быть комната первоклассника, как организовать учебное и игровое пространство.

Сотрудники «Содействия» отметили, что подготовка к школе может принести ребёнку либо массу позитивных эмоций, либо ворох нерешённых вопросов и проблем.

Известно, что, думая о том, как организовать учебное и игровое пространство начинающего школьника, родители заботятся прежде всего о его интеллектуальном и психологическом развитии, накоплении знаний и навыков, умении общаться и взаимодействовать с другими. Для этого необходима определённая среда, в которой ребёнок сможет сосредоточенно заниматься каким-либо делом. Для дошкольника и школьника она будет разной.

Психологи проекта подробно разобрали важные моменты организации пространства в комнате будущего первоклассника и рассказали, на что стоит обратить внимание в первую очередь при организации домашней учебной среды.

Вся информация представлена в группе «Содействие (ПсковГУ)» в соцсети «ВКонтакте».

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