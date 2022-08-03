385 человек болеют COVID-19 в Псковской области

16:10, 03 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 47 человек, выздоровело 10 пациентов. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 112 144 человека, 109 876 пациентов выздоровело, 1 883 человека умерли.

Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеет 385 человек.