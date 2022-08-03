«Загадки из сундучка» ждут гостей показа исторических костюмов в Гдове 13 августа

16:11, 03 августа 2022, ПАИ

13 августа в Гдове состоится показ костюмов в рамках конкурса Псковского центра народного творчества «Национальный костюм» и будет приурочен ко Дню города Гдова. Зрители увидят работы реконструкторов и модельеров Псковской области, вдохновлённых костюмами ушедших эпох. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Вниманию зрителей будет представлена коллекция исторических костюмов, куда входят женские средневековые комплекты X–XV веков и этнографические ансамбли одежды конца IXX века, платья дам с Немецкого двора в Пскове. Гости праздника узнают о традиционной одежде жительниц Гдова и Усвят.

Для исторического дефиле костюмы сшили участницы клубов исторической реконструкции Галина Подлинева, Анна Перепеч, Мария Польская и Лиза Кельнер.

Псковские модельеры Галина Никитина и Марина Александрова представят коллекцию «Мода 1927 года», которая выполнена по эскизам советского скульптора и художника Веры Мухиной и модельера, художника театрального костюма Надежды Ламановой, а также по образцам костюмов жительниц провинции времён НЭПа.

Сценические костюмы продемонстрирует фольклорный ансамбль «Рудница» (Гдов), а современную интерпретацию русских народных костюмов представят сотрудники Красинского дома культуры (Палкино) в уникальной экологической коллекции «Из бабушкиного сундука». Аутентичные ансамбли одежды покажут представители народности сето.

Зрителей ждут «Загадки из сундучка», все желающие смогут попробовать себя в качестве моделей на подиуме.

Начало показа в 15:00 на городской площади в Гдове.