Сборная ПсковГУ по гребле уверенно победила спортсменов СПбГЛТУ на матчевой встрече
Студенческая команда по академической гребле Псковского государственного университета одержала победу над командой Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова по итогам матчевой встречи, которая состоялась 31 июля в Сестрорецке (Ленинградская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Результаты:
– ПсковГУ — 12:47,9;
– СПбГЛТУ — 13:16,4.
Студенческую гребную команду ПсковГУ представляли Евгений Спицин, Олег Шестовец, Михаил Балалаев, Артём Закарян и Алина Антонова.
Напомним, что тренировки гребного клуба ПсковГУ проходят по адресу улица Льва Толстого, дом 4, корпус 2, спортивный зал № 2. Время работы: в понедельник, среду, пятницу – с 18:30 до 20:00.
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