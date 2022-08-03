Сборная ПсковГУ по гребле уверенно победила спортсменов СПбГЛТУ на матчевой встрече

16:38, 03 августа 2022, ПАИ

Студенческая команда по академической гребле Псковского государственного университета одержала победу над командой Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова по итогам матчевой встречи, которая состоялась 31 июля в Сестрорецке (Ленинградская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Результаты:

– ПсковГУ — 12:47,9;

– СПбГЛТУ — 13:16,4.

Студенческую гребную команду ПсковГУ представляли Евгений Спицин, Олег Шестовец, Михаил Балалаев, Артём Закарян и Алина Антонова.

Напомним, что тренировки гребного клуба ПсковГУ проходят по адресу улица Льва Толстого, дом 4, корпус 2, спортивный зал № 2. Время работы: в понедельник, среду, пятницу – с 18:30 до 20:00.