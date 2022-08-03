Учащийся Бежаницкой школы представил район на Всероссийском конкурсе развития местного самоуправления в Москве

16:45, 03 августа 2022, ПАИ

21 июля на площадке Общественной палаты РФ участники очного этапа представили свои работы экспертной комиссии, в которую вошли известные учёные и общественные деятели страны, пишет газета «Сельская новь» со ссылкой на районную администрацию.

Бежаницкий район на конкурсе представил активист центра добровольчества Егор Ермаков под руководством методиста молодёжного центра «Юность» Екатерины Липатовой. Они получили сертификаты участия и повышения квалификации соответственно.

В программу конкурса вошли встречи с представителями ведущих вузов Москвы, лекция академика Российской муниципальной академии Александра Куликова, а также экскурсии по Госдуме и по Москве.

Молодёжный центр «Юность» поблагодарил администрацию района за содействие и возможность участия в конкурсе, который «даёт осознание сопричастности к общему делу – делу совершенствования и развития личности».

Добавим, что конкурс проводится с 2017 года и основной его целью является выявление и поддержка талантливых молодых граждан, желающих проявить себя в развитии местного самоуправления.