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Общество

Более 50 кубов мусора вывез из Печор ломовоз «Экопрома»

55 кубов мусора вывез с улиц Ленина и Индустриальной в Печорах ломовоз филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), сообщили в пресс-службе компании.

Из города вывезли старые доски, оконные рамы и прочий мусор.

Сотрудники регионального оператора регулярно приезжают на уборку площадок для крупногабаритного и строительного мусора в эту часть Печор. В частности, 1 августа с той же улицы Ленина было вывезено 15 кубов мешков со строительными отходами.

Для уборки строительного мусора жители региона могут заказать ломовоз филиала ООО «Экопром». Для этого небходимо позвонить по телефону (+7 8112) 20-19-21 или написать на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.

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