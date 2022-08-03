Более 50 кубов мусора вывез из Печор ломовоз «Экопрома»
55 кубов мусора вывез с улиц Ленина и Индустриальной в Печорах ломовоз филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), сообщили в пресс-службе компании.
Из города вывезли старые доски, оконные рамы и прочий мусор.
Сотрудники регионального оператора регулярно приезжают на уборку площадок для крупногабаритного и строительного мусора в эту часть Печор. В частности, 1 августа с той же улицы Ленина было вывезено 15 кубов мешков со строительными отходами.
Для уборки строительного мусора жители региона могут заказать ломовоз филиала ООО «Экопром». Для этого небходимо позвонить по телефону (+7 8112) 20-19-21 или написать на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.
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