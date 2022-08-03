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Общество

На 9% выросли продажи новых автомобилей в России

В июле текущего года россияне купили 35 583 новых легковых автомобиля. Это на 9 % больше, чем в июне этого года, сообщает агентство «Автостат».

Эксперты отметили, что половина всех купленных в июле новых машин пришлась на три марки: отечественную Lada (10 400 штук), корейские Kia (4 004 штуки) и Hyundai (3 397 штук).

Далее в рейтинге расположились стазу три китайских бренда – Chery (2 577 штук), Geely (2 323 штуки) и Haval (2 155 штук).

За июль 2022 года в топ-10 марок попали Renault (1 780 штук), Toyota (1 059 штук), EXEED (1 012 штук) и Volkswagen (873 штуки).

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