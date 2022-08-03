В Порхове выкинули старого пса с открытым новообразованием и личинками мух

17:49, 03 августа 2022, ПАИ

3 августа неизвестные выкинули в Порхове возле школы-интерната маленького старого беззубого пса с открытым новообразованием и личинками мух. Об этом сообщили волонтёры в группе приюта «Добрый» во «ВКонтакте».

«Бедный пёс просто не мог двигаться из-за боли и большого количество налетающих мух. Неравнодушная девушка в потрясённом отчаянии от увиденного написала нам. У нас не было выхода, и мы срочно забрали несчастного в новый приют и начали его отмывать. Параллельно этот ворчун пытался всех покусать», – рассказали зоозащитники.

На данный момент пес находится в приюте, его отмыли и посадили в чистую клетку. Порховские волонтёры отметили, что каждый день сталкиваются с тем, что люди выкидывают своих старых питомцев на улицу.

Если вы хотите оказать помощь приюту, можете связаться с волонтёрами приюта или позвонить Елене Ефимовой по номеру телефона 8-911-121-07-89.