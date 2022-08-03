Дружина конного похода «Александрова дорога» пройдёт по шести субъектам РФ
Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает псковичей и гостей региона приехать в Самолву на историческую реконструкцию конного похода «Александрова дорога».
Дружина пройдет по шести субъектам Российской Федерации и 20 августа закончит поход в месте Ледового побоища – деревне Самолве (Псковская область).
У мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» состоится концертная программа. Посетить мероприятие сможет любой желающий. Вход свободный.
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