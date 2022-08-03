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Общество

Великолукская молодёжь помогла в строительстве скейт-парка

Глава Великих Лук Николай Козловский инспектирует строительство скейт-парка. Фото: Telegram

Работы на территории будущего скейт-парка, расположенного на о. Дятлинка, идут с опережением сроков, пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

«Здесь можно будет выполнять разнообразные трюки. На бетонном покрытии удобно кататься на самокатах, скейтах и велосипедах. Парк достаточно просторный, поэтому будет комфортно всем», – рассказал великолучанин Кирилл Константинов.

Ребята вместе смотрели план строительства скейт-парка, дополняли проект в части освещения, видеонаблюдения, скамеек и USB-подзарядок. В проекте учли все пожелания. Так, были убраны некоторые фигуры.

«Когда разрабатывали проект, мы попросили убрать некоторые объекты. Из-за их неудобного расположения можно было бы получить травмы. Сейчас мы всем довольны», – поделился великолучанин Денис Подшивкин.

Напомним, что срок сдачи объекта – сентябрь 2022 года.

Накануне строительство скейт-парка проконтролировал глава Великих Лук Николай Козловский и поручил руководителю комитета по физической культуре и спорту пригласить на строительную площадку инициативную группу – любителей экстремальных видов спорта, чтобы они своими глазами увидели объект и задали вопросы подрядчику, если подобные возникнут.

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