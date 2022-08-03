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Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с BMW

Фото с места просшествия

В Пскове на улице Чудская, дом 4 произошло столкновение автомобилей BMW и Renault Logan. После чего автомобиль Renault Logan вылетел на тротуар. 

Пострадавших нет.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники ДПС. 
Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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