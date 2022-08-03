Автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с BMW
В Пскове на улице Чудская, дом 4 произошло столкновение автомобилей BMW и Renault Logan. После чего автомобиль Renault Logan вылетел на тротуар.
Пострадавших нет.
На месте работают спасатели АСС и сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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