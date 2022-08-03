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Общество

В Москве появилась реклама псковского туризма

Тумба с рекламой туризма в Псковской области. Фото: ТИЦ

Туристский информационный центр Псковской области разместил наружную рекламу для привлечения туристов из Москвы в Псковскую область. Теперь столицу по 19 адресам украшают баннеры с приглашением посетить Псковскою область. Каждый баннер снабжён QR-кодом, который перенаправит заинтересовавшегося человека на необходимые страницы ТИЦ, рассказывающие о достопримечательностях региона. Об этом сообщил паблик ТИЦ в ВКонтакте.

Также размещены 2 информационные тумбы на Смоленской и Берниковской набережной и 12 информационных макетов на киосках города.

ТИЦ Псковской области поблагодарил за эту возможность комитет по туризму города Москвы, АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», учрежденный Комитетом по туризму города Москвы, сервис планирования путешествий по России RUSSPASS.

За прекрасные фото благодарность прозвучала в адрес фотографов:
Фотопейзажи – Романа Дмитриева;
Мгновения – Фотогруппа Светланы Даниловой, Александра Ануфриева.

За создание макета –  Псковское агентство информации (ПАИ).

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