На телеканале «Матч Страна» можно увидеть выступление псковички Натальи Спиридоновой на Чемпионате России по лёгкой атлетике
Прямо сейчас псковичка Наталья Спиридонова выступает в финале Чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Спортинформ.
Прямой эфир и выступление Натальи Спиридоновой в прыжках в высоту можно посмотреть на канале «Матч Страна».
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