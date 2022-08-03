На телеканале «Матч Страна» можно увидеть выступление псковички Натальи Спиридоновой на Чемпионате России по лёгкой атлетике

20:56, 03 августа 2022, ПАИ

Прямо сейчас псковичка Наталья Спиридонова выступает в финале Чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, сообщает Telegram-канал Спортинформ.

Прямой эфир и выступление Натальи Спиридоновой в прыжках в высоту можно посмотреть на канале «Матч Страна».