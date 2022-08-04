Опубликован список пригодных и непригодных для купания водоёмов в Псковской области

07:52, 04 августа 2022, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало список пригодных для купания водоёмов. В пресс-службе ведомства предоставили актуальную информацию о пляжах в регионе.

По данным на 3 августа, нижеперечисленные водоёмы пригодны для рекреационного водопользования, качество воды в них отвечает требованиям СанПиН:

озеро Невельское и озеро Большой Иван в районе о/л «Звёздный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и о/л «Юный Железнодорожник», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагерей «Берёзка» и «Солнечный» в Невельском районе;

озеро Себежское в Себежском районе;

река Сороть в Пушкиногорском районе;

озеро Зверино и озеро Крупейское в Пустошкинском районе;

река Великая в районе Острова и в дер. Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса» в Островском районе;

озеро Смоленское в Палкинском районе;

река Льста в Новоржевском районе;

озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино, озеро Колацкое в районе о/л «Солнечный» в Печорском районе;

река Плюсса в районе пляжа пгт Плюсса в Плюсском районе;

озеро Песчаное в Струго-Красненском районе;

озеро Чудское в районе п. Устье, озеро Ужицкое в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга» Гдовского района;

озеро Урицкое в районе о/л «Космос» в Великолукском районе;

река Шелонь в г. Порхове (Мельничная набережная) и в районе Старого городища в Порховском районе;

река Шелонь в рп Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС в Дедовичском районе;

река Полонка у дер. Скново Дновского района;

озеро Узмень в Усвятском районе.

Качество воды в следующих водоёмах не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям:

река Великая в районе городского пляжа Пскова;

река Лусня и озеро Жижицкое у посёлка Наумово Куньинского района;

озеро Сапожек и озеро Асцо Новосокольнического района;

река Утроя Пыталовского района;

река Ловать в районе пляжа г. Великие Луки;

озеро Кислое и озеро Сорито Великолукского района;

озеро Озерки Локнянского района.

В связи с высоким бактериальным загрязнением воды Роспотребнадзор не рекомендует гражданам купание в указанных местах.

В адрес глав администраций муниципальных образований г. Пскова, г. Великие Луки, Куньинского, Новосокольнического, Пыталовского, Локнянского и Великолукского районов управлением Роспотребнадзора по Псковской области направлены информация о неудовлетворительном качестве воды в указанных водоёмах и предложения об установке аншлагов, запрещающих купание.