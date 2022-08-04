Власти предлагают нотариально заверять переписки россиян в соцсетях

08:50, 04 августа 2022, ПАИ

В России предложили создать госсистему нотариального заверения веб-страниц и переписки в мессенджерах. С данной инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Как пояснили в ассоциации, это поможет противостоять мошенникам. Во многих современных мессенджерах есть опция удалить сообщения у обоих собеседников без возможности восстановить переписку. При этом сделанные скриншоты не будут доказательством мошенничества, написали общественники.

Переписку надо заверять нотариально, но для этого необходимо попасть к нотариусу. При этом в ряде регионов России сделать это оперативно невозможно, посетовали в АППСИМ.

Вопрос заверения нотариусами переписки в соцсетях и мессенджерах действительно стоит остро, согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований российской компании Игорь Бедеров.

«Нотариус не специалист по информационным технологиям, он не в состоянии отличить официальную и легитимную переписку на официальных порталах от поддельной. Специалистов, которые могут определить степень подлинности переписки, зачастую приходится привлекать на стадии судебных разбирательств», — считает он.

«Известия»

