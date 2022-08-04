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Общество

Зондаж полов проводят в Троицком соборе Псковского кремля

Фото здесь и далее из группы «Возрождение Псков»

В Троицком соборе Псковского кремля по заказу АНО «Возрождение» реставраторы проводят зондаж полов. Об этом сообщается в группе «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Дообследование галерей собора потребовалось после 3D-сканирования, которое показало наличие пустот. Под керамогранитной плиткой, уложенной предположительно в 90-х годах XX столетия, находятся известняковые плиты.

Первоначальные полы выполнены путем подбора разновеликих кусков плиты. Вероятно, такие полы будут открыты во всех галереях.

Во время реставрации вся керамогранитная плитка будет удалена. Исторические плиты пронумеруют, снимут, отреставрируют и вернут на место. Во всех галереях установят вентиляционные короба.

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