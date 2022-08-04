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Общество

Владимир Бурматов рассказал, что появится шесть новых правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными

Фото: Дмитрий Духанин, «Коммерсантъ»

В скором времени появится сразу шесть новых составов правонарушения в Кодексе об административных правонарушениях. Россиян будет ждать привлечение к административной ответственности за выброшенных животных, за нарушения в цирках и зоопарках, в приютах, за содержание животных, запрещённых к содержанию в квартирах, и ответственность за укусы. Об этом в интервью Daily Storm рассказал первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Важно, чтобы это не просто появлялось в тексте кодекса или федерального закона. Важно, чтобы это применялось. Поэтому правоприменителям надо поспевать, потому что мы двигаемся оперативнее, чем формируется правоприменительная практика», – прокомментировал депутат ГД.

Он также отметил, что, согласно судебной практике, привлечённые к ответственности за тяжкие преступления в отношении граждан до этого привлекались или были замечены в преступлениях по отношению к животным.

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