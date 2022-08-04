За незаконное хранение мефедрона пскович получил три года тюрьмы условно

10:06, 04 августа 2022, ПАИ

В Пскове местного жителя приговорили к условному сроку за покупку и хранение наркотиков. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

В январе 2022 года мужчина приобрел 9,83 грамма мефедрона и незаконно хранил его у себя дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. При назначении наказания суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства.

Приговор в законную силу не вступил.