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Общество

Специалисты возвращают первоначальный облик Архиерейскому дому в Пскове

Декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна появятся после реставрации на объекте культурного наследия регионального значения «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом» 1881 года, расположенном на улице Профсоюзной, 10 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Специалисты вернут первоначальный облик историческому зданию, построенному в конце XIX века по проекту петербургского архитектора А. Ю. Новицкого.

Архиерейский дом впервые встречается в плане Пскова 1890 года, где сказано, что в нём есть домовая Крестовая церковь. Это одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, возведённое с использованием приёмов раннего классицизма, образец «стиля Людовика ХVI» в архитектуре города.

К началу XXI века были утрачены элементы внутренней отделки помещений и декора фасадов. Утрачены первоначальная крыша, аттики. В настоящее время на объекте выполнены археологические изыскания и проведены новые коммуникации.

По заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в Санкт-Петербурге реставраторами выполнены детали декора для фасада здания.

В рамках реставрационных работ будет восстановлен балкон с коваными решётками. Высота зданий на территории подворья будет визуально увеличена почти на метр за счёт понижения культурного слоя, образовавшегося более чем за 100 лет со времени постройки.

Изменится конфигурация крыши, специалисты придадут ей изначальный облик. Планировка внутри здания останется прежней.

На V Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие – 2022» в рамках смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в номинации «Объекты гражданской архитектуры (в том числе культовые сооружения)» был представлен проект реставрации и приспособления ОКН РЗ «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом» 1881 года, разработанный АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)». Проект стал лауреатом 1-й премии (золотой диплом).

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