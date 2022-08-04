24-летний житель Себежа пробрался в чужой дом, чтобы украсть постельное бельё

10:40, 04 августа 2022, ПАИ

Сотрудники себежской полиции раскрыли кражу из частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

54-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный проник в её дом на улице Войкова в Себеже и украл постельные принадлежности (одеяла, бельё, вешалку для полотенец).

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель. В ходе обыска у него было изъяты украденные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.