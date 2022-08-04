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Общество

Телеканал «Россия 24» снимает в Псковской области передачу о работе осуждённых на предприятиях

В Псковской области работает съёмочная группа телеканала «Россия 24». Телеканал готовит выпуск программы «Расследование Эдуарда Петрова» о работе осуждённых в Великолукском свиноводческом комплексе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили из собственных источников.

Псковская область была выбрана для съёмок передачи, поскольку регион одним из первых начал выполнять поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости создания в каждом территориальном органе не менее 400 мест для осуждённых к принудительным работам. К тому же Великолукский мясокомбинат известен на всю Россию.

Помимо предприятий Великолукского комплекса, съёмки передачи проходят в учреждениях УФСИН.

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