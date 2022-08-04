Эксперт: На фоне изменения климата может увеличиться число обострений у сердечников

11:19, 04 августа 2022, ПАИ

В связи с изменением климата россиянам угрожают более частые сердечно-сосудистые болезни. Они и так главная причина смертности на планете. А из-за глобального потепления сердечные приступы будут случаться ещё чаще, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она отметила, что к такому выводы пришли американские и немецкие учёные, сотрудничающие с Йельской школой общественного здравоохранения и Немецким исследовательским центром гигиены окружающей среды.

«Они изучали потенциальную опасность сердечных препаратов в жару: аспирин, антитромбоцитарные препараты и бета-блокаторы — одним словом, обычный набор немолодого человека с ишемической болезнью сердца и другими отклонениями. И обнаружили, что лекарства могут способствовать инфаркту миокарда при высокой температуре окружающей среды», — пояснила эндокринолог в своём Telegram-канале.

При этом, по её словам, отказываться от этих лекарственных препаратов нельзя, т. к. инфаркт без медикаментов может произойти с большей вероятностью.

«Пьёте сердечные лекарства — сидите в тени и под кондиционером. Всё огородничество — только по утрам и вечерам, никакого палящего солнца. Всем остальным, без серьёзных диагнозов, — заняться улучшением своей кардиовыносливости. Как я уже не раз писала, идеально — это ходьба, хотя бы один час в день. Без этого мы все превратимся в развалины и состаримся раньше времени. Но всё ещё можно отыграть назад. В любом возрасте. Начинайте двигаться», — отметила Зухра Павлова.