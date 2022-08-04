Сергей Иванчук: Водители со стажем вождения больше 10 лет чаще других являются участниками ДТП

11:34, 04 августа 2022, ПАИ

Водители со стажем вождения больше 10 лет чаще других являются участниками ДТП. Об этом сообщил врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук во время пресс-конференции, посвящённой старту всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Статистика показывает, что в основном участниками дорожно-транспортных происшествий являются водители, стаж вождения которых превышает 10 лет, скажем, до 15 лет», – рассказал он.

Сергей Иванчук подчеркнул, что, возможно, это связано с тем, что в какой-то определённый период времени люди начинают считать себя профессионалами и могут позволить себе расслабиться или допустить какие-то нарушения.

Напомним, что региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения Российской Федерации.