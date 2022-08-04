Продажи подержанных иномарок в России сократились на 9%

11:52, 04 августа 2022, ПАИ

За шесть месяцев 2022 года продажи иномарок с пробегом в России сократились на 9 %, сообщило агентство «Автостат Инфо».

По мнению экспертов, в количественном выражении сегмент подержанных иномарок сократился с 1 833 548 в 2021 году до 1 667 870 в нынешнем.

Самой продаваемой неновой иномаркой на российском рынке в первом полугодии стала модель Hyundai Solaris. Второй результат у KIA Rio: 51 846 шт., на 15,8 % меньше перерегистраций в прошлом году (51 846 ед.). На третьем месте оказался Ford Focus, который в 2021 году лидировал на рынке авто с пробегом.

За первое полугодие 2022 года россияне приобрели 48 650 подержанных «Фокусов» – это на 26,5 % меньше, чем годом ранее: 66 216 ед.