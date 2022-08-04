Продолжается регистрация на отборочный этап проекта ПсковГУ «PROдвигай свой край»

11:49, 04 августа 2022, ПАИ

Студентов Псковского государственного университета приглашают к участию в отборочном этапе проекта ПсковГУ «PROдвигай свой край», сообщается на сайте университета.

Программа проектной школы включает в себя три блока: объекты историко-культурного наследия как туристские дестинации, историко-культурный компонент контента соцсетей и особенности продвижения внутреннего туризма.

В рамках проекта специалистами будет разработана отвечающая потребностям наиболее актуального положения гражданского воспитания молодёжи и продвижения внутреннего туризма программа всероссийской проектной школы, которая может быть в дальнейшем тиражирована в качестве успешного кейса на другие регионы и федеральные центры.

Проект «PROдвигай свой край» (проектная медиашкола волонтёров культуры) направлен на повышение знаний студентов Российской Федерации об историко-культурном наследии страны, значимых исторических фактах, датах, персоналиях, объектах и туристическом потенциале территорий, развитии внутреннего туризма. Регистрация доступна на сайте по ссылке.