Советник губернатора призвал псковичей вакцинироваться до начала новой волны коронавируса

12:24, 04 августа 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив» призвал псковичей вакцинироваться до начала новой волны коронавирусной инфекции.

По словам Антона Сергеева, в регионе увеличилось число заболевших коронавирусом. Ежедневно регистрируется порядка 50 новых случаев заболевания.

«Люди ездили за границу, а сейчас возвращаются из отпусков, скоро дети пойдут в школу – разумеется, новая волна коронавируса начинается», – отметил советник губернатора.

Антон Сергеев добавил, что сейчас ковид превратился в сезонную заболеваемость, но он всё равно переносится тяжелее, чем ОРВИ или грипп.

«Безусловно, надо быть более сознательным и вакцинироваться, если вы ещё этого не сделали», – призвал псковичей советник губернатора.