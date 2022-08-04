52 человека погибли в ДТП в Псковской области за полгода

11:55, 04 августа 2022, ПАИ

277 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области за шесть месяцев текущего года. В дорожных авариях погибли 52 человека и 372 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук во время пресс-конференции, посвящённой старту всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Иванчук отметил, что в Псковской области девять из десяти ДТП с пострадавшими людьми совершается из-за нарушения правил дорожного движения, допущенного водителями транспортных средств.

Он также подчеркнул, что в регионе наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом. При этом Сергей Иванчук отметил, что в этом году возросло количество погибших в ДТП, но снизилось количество пострадавших.