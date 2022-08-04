Российская компания «Очаково» запустила производство CoolCola без калорий

12:02, 04 августа 2022, ПАИ

Компания «Очаково» запустила производство CoolCola Zero, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что до конца августа компания намерена полностью завершить формирование линейки CoolCola с точки зрения формата и вкусов, чтобы потребители имели возможность выбора.

Завершение формирования линейки, по его словам, также позволит начать полноценную маркетинговую и трейд-маркетинговую кампании в торговых сетях.

Новая CoolCola Zero пока выпускается в формате 1,5 литра. В ближайшее время начнётся выпуск в алюминиевых банках объёмом 0,33 литра, пластиковых бутылках (0,5 литра и 1 литр), а также в стеклянных бутылках объёмом 0,33 литра.

На сегодняшний день безалкогольные напитки «Очаково» CoolCola, Fancy и Street (CFS) присутствуют на полках всех федеральных сетей во всей стране.