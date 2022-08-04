Российская компания «Очаково» запустила производство CoolCola без калорий
Компания «Очаково» запустила производство CoolCola Zero, сообщили Псковскому агентству информации в компании.
Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов отметил, что до конца августа компания намерена полностью завершить формирование линейки CoolCola с точки зрения формата и вкусов, чтобы потребители имели возможность выбора.
Завершение формирования линейки, по его словам, также позволит начать полноценную маркетинговую и трейд-маркетинговую кампании в торговых сетях.
Новая CoolCola Zero пока выпускается в формате 1,5 литра. В ближайшее время начнётся выпуск в алюминиевых банках объёмом 0,33 литра, пластиковых бутылках (0,5 литра и 1 литр), а также в стеклянных бутылках объёмом 0,33 литра.
На сегодняшний день безалкогольные напитки «Очаково» CoolCola, Fancy и Street (CFS) присутствуют на полках всех федеральных сетей во всей стране.
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