В следующем году в Опочецком районе появится благоустроенная зона отдыха
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Опочецком районе было представлено четыре объекта. Большинство жителей района проголосовало за сквер, сообщил на пресс-конференции глава Опочецкого района Юрий Ильин. Планируется озеленение и установка качелей.
«Считаю, что будет еще одно место. Где люди смогут посидеть и отдохнуть, а дети будут играть», - рассказал Юрий Ильин. Благоустройство сквера планируется завершить в следующем году.
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