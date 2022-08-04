В следующем году в Опочецком районе появится благоустроенная зона отдыха

12:30, 04 августа 2022, ПАИ

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году в Опочецком районе было представлено четыре объекта. Большинство жителей района проголосовало за сквер, сообщил на пресс-конференции глава Опочецкого района Юрий Ильин. Планируется озеленение и установка качелей.

«Считаю, что будет еще одно место. Где люди смогут посидеть и отдохнуть, а дети будут играть», - рассказал Юрий Ильин. Благоустройство сквера планируется завершить в следующем году.