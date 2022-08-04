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Общество

ВЦИОМ: 88% россиян сообщили об упадке сил и усталости

С разной периодичностью 88 % россиян испытывают усталость, среди молодёжи (от 18 до 34 лет) об упадке сил заявляет абсолютное большинство (96-97 %). Ежедневно с таким состоянием сталкивается треть россиян (31 %). Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. 

В группе риска представители старшего поколения (40 %), россияне, оценивающие своё материальное состояние как плохое (49 %), жители сёл (41 %).

Женщины чаще мужчин жалуются на ежедневную усталость (34 и 27 % соответственно). Эксперты предполагают, что это может быть связано с разнообразием их ролевых моделей, совмещением работы, быта и воспитания детей.

Россияне, относящие себя к пожилым, испытывают каждодневную усталость почти вдвое чаще тех, кто является таковым по паспорту (73 vs. 40 % среди 60-летних и старше). Среди молодых душой, напротив, лишь каждый пятый регулярно пребывает в состоянии усталости (21 vs. 27-29 % среди 18-34-летних).

Главная причина усталости россиян – трудовая деятельность: почти в равной степени это касается нервной, ответственной и физически тяжёлой работы (30 и 27 % среди тех, кто испытывает усталость). От последней чаще устают граждане со средним образованием и ниже (42-40 %) и проживающие в сельской местности (36 %), в то время как стрессовая работа отнимает силы у высокообразованных россиян (41 %), жителей мегаполисов и городов-миллионников (36-42 %).

На втором месте избыток психологически тяжёлых ситуаций (27 %), на третьем – дача и огород (24 %): у тех, кто сталкивается с усталостью ежедневно, эта причина лидирует (31 %). Каждый пятый назвал семью и детей (18 %). Гораздо реже россияне связывают утомление с болезнями, состоянием здоровья (7 %), спортом (6 %) и учёбой (5 %). По-видимому, эти вещи присутствуют в жизни наших сограждан время от времени, поэтому сильно устать от них не успевают.

Работа – преимущественно мужской источник усталости (36 и 33 %), семья и дети – женский (26 vs. 8 % среди мужчин). Источники усталости меняются по мере взросления: молодёжь 18-24 лет в 44 % случаев связывает утомление с учёбой (среди всех опрошенных – 5 %), у экономически активного населения на первый план выходит нервная, ответственная работа (43-44 % среди 25-44-летних), а представители старшего поколения чаще других жалуются на состояние здоровья (15 vs. 7 % среди россиян в целом).

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ВЦИОМ: 88% россиян сообщили об упадке сил и усталости

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