Персонажи народных сказок стали героями социальной рекламы ГИБДД

12:57, 04 августа 2022, ПАИ

В ходе всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!» специалисты создали рекламный ролик «Сказ о перепутье» с персонажами из русских народных сказок. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко на пресс-конференции в УГИБДД по Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кампания «Расставь приоритеты» приурочена к проблеме несоблюдения правил дорожного движения на перекрёстках: треть всех ДТП В России совершается на этом участке дороги.

Эксперт отметила, что зрители критиковали ролик из-за отсутствия намеренно жестоких кадров аварий, но в первую очередь социальная реклама призвана рассказать гражданам о правилах дорожного движения.

«Мы сознательно идём на то, чтобы людей не напугать, а научить. Ключевая функция таких мероприятий – образовательная», – пояснила Елена Борисенко.

Тематика социальной рекламы также связана с Годом культурного наследия народов России.

Важной целевой аудиторией видеоролика являются дети, поэтому кампания «Расставь приоритеты!» разработала очные мероприятия с подарками – светоотражающими брелоками, браслетами и фонариками.

Ролик «Сказ о перепутье» транслируется на федеральных каналах и доступен для просмотра в интернете.

Отметим, что региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения Российской Федерации.