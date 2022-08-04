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Происшествия

Полиция проводит проверку по факту сообщения о повреждении лестницы на стену Окольного города

Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в СМИ и соцсетях о том, что неизвестные повредили перила лестницы, ведущий на стену Окольного города.

«Отдел полиции № 2 УМВД России по Псковской области проводит проверку по факту публикации в СМИ и соцсетях. Действия полиции будут направлены на выяснение обстоятельств происшествия и на установление виновного лица», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ранее сообщалось, что в Пскове неизвестные повредили деревянные перила лестницы, ведущей на стену Окольного города. 

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