Полиция проводит проверку по факту сообщения о повреждении лестницы на стену Окольного города

13:02, 04 августа 2022, ПАИ

Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в СМИ и соцсетях о том, что неизвестные повредили перила лестницы, ведущий на стену Окольного города.

«Отдел полиции № 2 УМВД России по Псковской области проводит проверку по факту публикации в СМИ и соцсетях. Действия полиции будут направлены на выяснение обстоятельств происшествия и на установление виновного лица», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Пскове неизвестные повредили деревянные перила лестницы, ведущей на стену Окольного города.