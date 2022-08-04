46,5% жилых домов в Пскове готовы к отопительному сезону

13:11, 04 августа 2022, ПАИ

Псковские тепловые сети в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию о готовности всех объектов города к отопительному сезону 2022/2023 по состоянию на 3 августа.

Информация о готовности будет публиковаться в группе теплосетей еженедельно. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы восемь управляющих организаций.

Всего в Пскове из 1 299 жилых домов к отопительному сезону готовы 604 (46,5 %). Школьные и дошкольные образовательные учреждения показали готовность на 98,9 % (из 89 готовы 88), учреждения здравоохранения города – на 28,6 % (из 14 готовы 4).