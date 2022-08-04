Псковичей просят привезти в приют текстиль на подстилки для собак

13:14, 04 августа 2022, ПАИ

Сотрудники пункта передержки «Шанс» обратились к псковичам с просьбой привезти в приют старый текстиль на подстилки для собак.

«Друзья, в приюте всегда нужен текстиль: пледы и одеяла, простыни и пододеяльники, ватные матрасы», – написали сотрудники «Шанса».

Сотрудники организации отметили, что будут рады любому списанному постельному белью из учреждений региона. Особенно вещи из текстиля необходимы пожилым собакам и выздоравливающим.

Приют «Шанс» расположен на улице Советской Армии, 56б в Пскове. Телефоны: 61-03-03, 8-921-211-03-03.