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Общество

Верхний слой асфальта укладывают на автодороге в Гдовском районе

Высокими темпами ведётся ремонт автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском и Псковском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подрядная организация АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» по контракту с Псковавтодором выполняет работы сразу на двух дорожных участках. Общая протяженность объекта составляет 23 километра.

В работе задействовано 15 единиц техники и порядка 30 человек.

На первом участке подрядчик уже отфрезеровал старое асфальтобетонное покрытие, сейчас ведёт работы по восстановлению укрепленной части обочин и замене водопропускных труб.

На втором участке заменены водопропускные трубы, отфрезерован старый асфальт, уложен выравнивающий слой и ведётся работа по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем подрядчик перейдёт к укреплению обочин.

Также контрактом предусмотрено приведение в порядок автобусных остановок: будет выполнено обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами и тротуарами, уложена тактильная плитка, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

По завершении комплекса работ будут установлены сигнальные столбики вдоль дороги и нанесена разметка термопластиком и краской. Срок окончания работ намечен на конец октября.

Автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье относится к III категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

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