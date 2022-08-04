До 32 градусов жары ожидается в Псковской области 5 августа
5 августа в Псковской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днём +27...+32 градуса.
Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
04 августа 2022
Начаты работы по подготовке территории будущего учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ
04 августа 2022
Псковская область вошла в десятку регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта