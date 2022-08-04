Яблочный спас отметят в Псковском музее 12 августа
Псковский-музей заповедник предлагает псковичам вспомнить о народных традициях проведения Спаса и приглашает всех желающих на вечёрку, сообщается в Telegram-канале музея.
В августе в народе отмечается сразу три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.
12 августа в 18:00 гостей ждут во дворе палат Постникова (улица Олега Кошевого, 2), где уже началась подготовка праздничных площадок. Псковичи смогут принять участие в мастер-классах «Учим песню» и «Учим танец», послушать занимательный рассказ о способах сбора, пользе и заваривании иван-чая, а также познакомиться с инвентарем пчеловодов, заглянув на площадку «На пасеке».
На «Сенной площади» для детей и их родителей пройдут народные игры и конкурсы. На большой сцене выступят коллективы псковского фольклорного сообщества. А во дворе палат будут хороводы, игры, частушечный батл. Гостей также угостят яблоками.
Телефоны для информации и записи на площадки, работающие по сеансам: +78112292260, +79113580816.
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