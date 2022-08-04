Военный учебный центр планируют разместить в корпусе ПсковГУ на Крестовском шоссе

15:05, 04 августа 2022, ПАИ

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Военный учебный центр планируют разместить в корпусе ПсковГУ на Крестовском шоссе. Университет направит более 10 млн рублей на капитальный ремонт здания. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила ректор вуза Наталья Ильина.

В ходе работ планируется отремонтировать кровлю, крыльцо и периметр здания. Также будут заменены оконные рамы и приведены в порядок внутренние помещения. Необходимое компьютерное оборудование и мебель уже приобретены. «Здесь все тоже планово, в штатном режиме, нет никаких проблемных вопросов», — заверила Наталья Ильина.

Ректор вуза попросила губернатора оказать содействие в подготовке небольшой заасфальтированной площадки у здания. Глава региона ответил положительно.

Проект возрождения военных кафедр на базе высших учебных заведений реализуется Минобороны совместно с Минобрнауки РФ.