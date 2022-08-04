Начаты работы по подготовке территории будущего учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

15:16, 04 августа 2022, ПАИ

Специалисты уже начали работы на месте строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. На данный момент идет подготовка территории. Об этом на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила ректор вуза Ильина.

Она отметила, что взаимодействие с руководством строительных работ налажено, возникающие вопросы решаются оперативно. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сроков работ. Он отметил, что в сентябре 2023 года учебный корпус должен заработать.

Наталья Ильина доложила, что все финансовые средства, необходимые для реализации проекта, в полном объеме доведены до Министерства обороны России — именно силами этого ведомства будет возведен объект. «Никаких проблем ни со стороны Минобороны, ни со стороны региона и учебного заведения нет. Все идет в штатном режиме», — заверила ректор.

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«Это один из важнейших проектов, который будет строиться на территории Псковской области по поручению Президента. Мы рассчитываем, что этот объект поможет в значительной степени решить проблему медицинских кадров», — заметил губернатор.

Эскизы проекта учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ, о строительстве которого 11 сентября 2021 года говорили президент Владимир Путин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, можно посмотреть здесь.