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Общество

На стадионе «Локомотив» планируют сделать косметический ремонт

На стадион «Локомотив» не ожидается глобального ремонта, но, по словам главы администрации города Пскова Бориса Елкина, планируется косметический ремонт стадиона для его поддержания. Об этом глава администрации города рассказал в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Он отметил, что стадионом необходимо заниматься и поддерживать его в надлежащем состоянии, потому что одной площадки для занятия спортом на весь город мало. Он добавил, что на стадионе «Машиностроитель» не так много возможностей для игр. «У нас много команд разных возрастных групп и они не могут играть на одном поле единовременно. Для таких целей и существует «Локомотив», - прокомментировал Борис Елкин.

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