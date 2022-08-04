Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

164 тысячи тестов на коронавирус провели в России за сутки

Более 301,8 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 164 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 653 867 случаев заболевания коронавирусом, 18 010 066 человек выздоровело, 382 604 – умерли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 августа 2022

Движение транспорта по улице Пригородной ограничат в Пскове
04 августа 2022

Псково-Печерский монастырь оказался на 58-м месте по числу поисковых запросов на достопримечательности в Яндексе
04 августа 2022

Главное с пресс-конференции главы Опочецкого района Юрия Ильина
04 августа 2022

Об исполняющей желания Духовой горе в Опочецком районе рассказал Юрий Ильин
04 августа 2022

Продукция опочецкого завода соков, нектаров и морсов реализуется по всей стране
04 августа 2022

В Псковской области проживает около 3 тысяч семей с детьми-инвалидами
04 августа 2022

Глава Опочецкого района рассказал о ремонте дорог в муниципалитете
04 августа 2022

Конкурсная комиссия приступает к оценке лучших поселений Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...