164 тысячи тестов на коронавирус провели в России за сутки
Более 301,8 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране провели 164 тысячи тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлено 18 653 867 случаев заболевания коронавирусом, 18 010 066 человек выздоровело, 382 604 – умерли.
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