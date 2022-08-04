164 тысячи тестов на коронавирус провели в России за сутки

15:41, 04 августа 2022, ПАИ

Более 301,8 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 164 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 653 867 случаев заболевания коронавирусом, 18 010 066 человек выздоровело, 382 604 – умерли.